ZoneTrade - Indikator für den MetaTrader 4

Duke3D | German English Русский 中文 Español Português
Ansichten:
1523
Rating:
(17)
Veröffentlicht:
Der Indikator wurde von B. Williams beschrieben als vierte Dimension - Trading-Zone:

Wenn der aktuelle Balken des AC und AO grün sind, dann ist die Zone grün.

Wenn der aktuelle Balken des AC und AO rot sind, dann ist die Zone rot.

Wenn AC und AO in verschieden Richtungen zeigen, dann werden die Bars grey (grey zone) gezeichnet.


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8534

