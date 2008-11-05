代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

ZoneTrade - MetaTrader 4脚本

Duke3D | Chinese English Русский Español Deutsch Português
显示:
6906
等级:
(17)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

Trading Zone由B. Williams 根据四维数组编写。

如果当前 AC 和 AO 柱为绿色, 显示的区间为绿色。

如果当前 AC 和 AO 柱为红色, 显示的区间为红色.

如果 AC 和 AO指定不同，柱的颜色显示为 灰色







    由MetaQuotes Ltd译自俄语
    原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8534

    ZigzagPoints - 指标 Zigzag 测量方法的脚本 ZigzagPoints - 指标 Zigzag 测量方法的脚本

    可以测量所有加入 ZigZag breaks的部分，其结果将以点的形式给出。

    以Demark方法为基础移动平均线 以Demark方法为基础移动平均线

    以Demark方法为基础移动平均线 "预知天的价格变动 "。指标在零柱上显示未来价格值的变动。

    Supertrend Supertrend

    指标Supertrend。显示买卖的颜色。

    Large Time Frame Large Time Frame

    指标LargeTimeFrame。可以在原有的时间期蜡烛柱图表上构建。