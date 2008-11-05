请观看如何免费下载自动交易
Trading Zone由B. Williams 根据四维数组编写。
如果当前 AC 和 AO 柱为绿色, 显示的区间为绿色。
如果当前 AC 和 AO 柱为红色, 显示的区间为红色.
如果 AC 和 AO指定不同，柱的颜色显示为 灰色 。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8534
