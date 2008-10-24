Смотри, как бесплатно скачать роботов
GraphOnGraph - индикатор для MetaTrader 4
- 4823
Индикатор предназначен для отображения в одном окне графика двух валютных пар.
Входные параметры:
symbol - название добавляемой к основному графику валютной пары пары. timeFrame - ТФ добавляемой к основному графику валютной пары. price - цена, по которой строется график добавляемой пары. Может принимать значения Open Close Medium
GraphOnGraph
Что не удалось, но хотелось бы добавить:
Не знаю, как можно было бы строить график добавляемой пары барами или свечами. Рисовать линией просто:
SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);
Но как организовать прорисовку индикатора барами или свечами?
