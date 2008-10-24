CodeBaseРазделы
Индикаторы

GraphOnGraph - индикатор для MetaTrader 4

Oleksandr
Просмотров:
4823
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор предназначен для отображения в одном окне графика двух валютных пар.

Входные параметры:

symbol - название добавляемой к основному графику валютной пары пары.

timeFrame - ТФ добавляемой к основному графику валютной пары.

price - цена, по которой строется график добавляемой пары. Может принимать значения Open Close Medium

GraphOnGraph

Что не удалось, но хотелось бы добавить:

Не знаю, как можно было бы строить график добавляемой пары барами или свечами. Рисовать линией просто:

    SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);

Но как организовать прорисовку индикатора барами или свечами?

