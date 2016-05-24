Participe de nossa página de fãs
GraphOnGraph - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 855
- Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Autor:
O indicador é destinado a exibir os gráficos de dois pares de moedas em uma única janela.
Parâmetros de entrada:
symbol - o nome do par de moedas que está para ser adicionado ao gráfico principal de outro par de moedas.
timeFrame - o TF do par de moeda que será adicionado ao gráfico principal do outro par de moedas.
price - O preço usado para desenhar o gráfico do par de moedas que está para ser adicionado. Ele pode ter os seguintes valores: Open, Close,Medium
O que eu não tive sucesso, mas gostaria de acrescentar:
Eu não sei como desenhar um gráfico do par de moedas adicionado usando as barras e velas. Desenhar ele com uma linha é simples:
SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);
Mas como eu posso implementar o seu desenho com as barras ou velas?
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8519
