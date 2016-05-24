CodeBaseSeções
GraphOnGraph - indicador para MetaTrader 4

Fduch

O indicador é destinado a exibir os gráficos de dois pares de moedas em uma única janela.

Parâmetros de entrada:

symbol - o nome do par de moedas que está para ser adicionado ao gráfico principal de outro par de moedas.

timeFrame - o TF do par de moeda que será adicionado ao gráfico principal do outro par de moedas.

price - O preço usado para desenhar o gráfico do par de moedas que está para ser adicionado. Ele pode ter os seguintes valores: Open, Close,Medium

O que eu não tive sucesso, mas gostaria de acrescentar:

Eu não sei como desenhar um gráfico do par de moedas adicionado usando as barras e velas. Desenhar ele com uma linha é simples:

    SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);

Mas como eu posso implementar o seu desenho com as barras ou velas?

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8519

