Autor:

Fduch

O indicador é destinado a exibir os gráficos de dois pares de moedas em uma única janela.

Parâmetros de entrada:

symbol - o nome do par de moedas que está para ser adicionado ao gráfico principal de outro par de moedas.

timeFrame - o TF do par de moeda que será adicionado ao gráfico principal do outro par de moedas.

price - O preço usado para desenhar o gráfico do par de moedas que está para ser adicionado. Ele pode ter os seguintes valores: Open , Close, Medium

O que eu não tive sucesso, mas gostaria de acrescentar:

Eu não sei como desenhar um gráfico do par de moedas adicionado usando as barras e velas. Desenhar ele com uma linha é simples:

SetIndexStyle ( 0 , DRAW_LINE );

Mas como eu posso implementar o seu desenho com as barras ou velas?