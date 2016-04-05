und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Er zeigt die Charts mehrerer Zeitrahmen in einem separaten Fenster.
Eingabe Parameter:
symbol - der Name des Währungspaars, das dem Hauptchart mit einem anderen Währungspaar hinzugefügt werden soll.
timeFrame - der Zeitrahmen des Währungspaars, das dem Hauptchart mit einem anderen Währungspaar hinzugefügt werden soll.
price - der Preis des Währungspaars, das dem Hauptchart hinzugefügt werden soll. Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Open, Close, Median
Was mir nicht gelang, ich aber eigentlich ergänzen wollte:
Ich weiß nicht, wie man den Chart eines zusätzlichen Währungspaares mit Balken und Kerzen hinzufügen könnte. Das Zeichnen einer Linie ist einfach:
SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);
Aber wie könnte ich Bars und Kerzen zeichnen?
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8519
