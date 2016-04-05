Autor:

Er zeigt die Charts mehrerer Zeitrahmen in einem separaten Fenster.

Eingabe Parameter:

symbol - der Name des Währungspaars, das dem Hauptchart mit einem anderen Währungspaar hinzugefügt werden soll.

timeFrame - der Zeitrahmen des Währungspaars, das dem Hauptchart mit einem anderen Währungspaar hinzugefügt werden soll.

price - der Preis des Währungspaars, das dem Hauptchart hinzugefügt werden soll. Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Open , Close, Median

Was mir nicht gelang, ich aber eigentlich ergänzen wollte:

Ich weiß nicht, wie man den Chart eines zusätzlichen Währungspaares mit Balken und Kerzen hinzufügen könnte. Das Zeichnen einer Linie ist einfach:

SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);

Aber wie könnte ich Bars und Kerzen zeichnen?