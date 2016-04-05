CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

GraphOnGraph - Indikator für den MetaTrader 4

Oleksandr | German English Русский 中文 Español Português
Ansichten:
891
Rating:
(5)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Autor:

Fduch

Er zeigt die Charts mehrerer Zeitrahmen in einem separaten Fenster.

Eingabe Parameter:

symbol - der Name des Währungspaars, das dem Hauptchart mit einem anderen Währungspaar hinzugefügt werden soll.

timeFrame - der Zeitrahmen des Währungspaars, das dem Hauptchart mit einem anderen Währungspaar hinzugefügt werden soll.

price - der Preis des Währungspaars, das dem Hauptchart hinzugefügt werden soll. Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Open, Close, Median

Was mir nicht gelang, ich aber eigentlich ergänzen wollte:

Ich weiß nicht, wie man den Chart eines zusätzlichen Währungspaares mit Balken und Kerzen hinzufügen könnte. Das Zeichnen einer Linie ist einfach:

    SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);

Aber wie könnte ich Bars und Kerzen zeichnen?

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8519

Verbesserte Version von 10 Pips am Tag gegen den "Vortagestrend" EA Verbesserte Version von 10 Pips am Tag gegen den "Vortagestrend" EA

Verbesserte Version von 10 Pips am Tag gegen den "Vortagestrend" EA

Laguerre Laguerre

Laguerre Indikator.

BearNaked Muster1 BearNaked Muster1

Es ist eine Muster, dass ich für mein Handeln verwende. Es beruht auf CCI/MA und Bollinger.

YZCHMC_V1 Indikator gruppierter Bewegungen YZCHMC_V1 Indikator gruppierter Bewegungen

Der Indikator ist gedacht für das Handeln mit einer großen Anzahl von Symbolen, aber nicht nur. Der Indikator berechnet den Prozentsatz des Wachstums jedes Symbols seit Tagesbeginn.