O indicador busca por padrões, exibindo o fim dos pontos D e C na tela.

Parâmetros de entrada:

extern bool FuturePattern =false; /* true - busca por padrões, ou seja, você pode tentar negociar no movimento
antes de terminar o padrão, para os usuários de padrão "avançados" ;) */
extern bool ExtSave=false; /* se true, então os desenhos serão salvos no gráfico */
extern int ExtDepth=0; /* parâmetro para ZZ, se 0, então a busca para os padrões serão realizadas, caso contrário, o padrão (se houver)
será desenhado com o parâmetro Depth especificado */
extern int ExtPoint=5; /* o número de pontos de zigzag, se você especificar mais do que 5, então os padrões serão exibidos no histórico */
extern int minDepth=3; /* parâmetro para a busca do padrão */
extern int maxDepth=50;/* parâmetro para a busca do padrão */
extern double ExtDopusk=0.05; /* os parâmetros do teste padrão vão diferir uns dos outros não mais do que o valor de ExtDopusk */
extern double TimeDopusk=0.2; /* os parâmetros do padrão pelo tempo não irão diferir uns dos outros mais do que o valor de ExtDopusk */
extern bool Gartley=true; /* true - busca por padrões de Gartley, false - desabilitado */
extern bool Pattern_50=true; /* true - busca pelo padrão 5-0, false - desabilitado */
extern bool ABCD=true; /* true - busca pelo padrão AB=CD, false - desabilitado */
extern bool WolfWaves=false; / * true - busca pelo padrão WW, false - desabilitado */
extern bool SweetZoneStart=true;/ * true - exibe o SweetZone do processamento WW começando com o ponto 5 que deve estar junto, false - desabilitado */
extern bool SweetZoneEnd=true; /* true - exibe o SweetZone do WW que o ponto 6 deve estar junto, false - desabilitado */
extern color SZScolor=Blue; /* cor para o SweetZoneStart */
extern color SZEcolor=DarkGreen; /* cor para o SweetZoneEnd */
extern color ExtColorGartley=MidnightBlue; /* cor para os padrões de Gartley */
extern color ExtColorRet=Lime; /* cor das linhas de retrações */

Busca por padrões

