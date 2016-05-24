Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Busca por padrões - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1692
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador busca por padrões, exibindo o fim dos pontos D e C na tela.
Parâmetros de entrada:
extern bool FuturePattern =false; /* true - busca por padrões, ou seja, você pode tentar negociar no movimento antes de terminar o padrão, para os usuários de padrão "avançados" ;) */ extern bool ExtSave=false; /* se true, então os desenhos serão salvos no gráfico */ extern int ExtDepth=0; /* parâmetro para ZZ, se 0, então a busca para os padrões serão realizadas, caso contrário, o padrão (se houver) será desenhado com o parâmetro Depth especificado */ extern int ExtPoint=5; /* o número de pontos de zigzag, se você especificar mais do que 5, então os padrões serão exibidos no histórico */ extern int minDepth=3; /* parâmetro para a busca do padrão */ extern int maxDepth=50;/* parâmetro para a busca do padrão */ extern double ExtDopusk=0.05; /* os parâmetros do teste padrão vão diferir uns dos outros não mais do que o valor de ExtDopusk */ extern double TimeDopusk=0.2; /* os parâmetros do padrão pelo tempo não irão diferir uns dos outros mais do que o valor de ExtDopusk */ extern bool Gartley=true; /* true - busca por padrões de Gartley, false - desabilitado */ extern bool Pattern_50=true; /* true - busca pelo padrão 5-0, false - desabilitado */ extern bool ABCD=true; /* true - busca pelo padrão AB=CD, false - desabilitado */ extern bool WolfWaves=false; / * true - busca pelo padrão WW, false - desabilitado */ extern bool SweetZoneStart=true;/ * true - exibe o SweetZone do processamento WW começando com o ponto 5 que deve estar junto, false - desabilitado */ extern bool SweetZoneEnd=true; /* true - exibe o SweetZone do WW que o ponto 6 deve estar junto, false - desabilitado */ extern color SZScolor=Blue; /* cor para o SweetZoneStart */ extern color SZEcolor=DarkGreen; /* cor para o SweetZoneEnd */ extern color ExtColorGartley=MidnightBlue; /* cor para os padrões de Gartley */ extern color ExtColorRet=Lime; /* cor das linhas de retrações */
Busca por padrões
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8511
e-CA
Você pode levar 50-60-100 pips garantidos se você realizar uma entrada a partir de uma lateralização.i-CAi
O indicador exibe o rompimento através da linha.
RSI_Test
Ele se baseia no indicador RSI.Stochastic Net
Rede Estocástica para os problemas de classificação com as instruções fornecidas.