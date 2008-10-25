Индикатор ищет паттерны, выводит на экран окончание точки D, также окончание точки C.

Входные параметры:

extern bool FuturePattern = false ; /* true - ищет формирующиеся паттерны, т.е. можно попытаться сыграть на движении до завершения паттерна, для "продвинутых" пользователей паттернов ;) */ extern bool ExtSave = false ; /* если true, то построения будут сохранены на графике */ extern int ExtDepth = 0 ; /* параметр для ZZ,если 0, то будет идти поиск паттернов, иначе строиться паттерн(если он есть) с указанным параметром Depth extern int ExtPoint = 5 ; /* количество точек зигзага, если задать больше 5, то будут отображаться паттерны на истории extern int minDepth = 3 ; /* параметр для поиска паттернов */ extern int maxDepth = 50 ; /* параметр для поиска паттернов */ extern double ExtDopusk = 0.05 ; /* параметры паттерна будут отличаться не более чем величина ExtDopusk */ extern double TimeDopusk = 0.2 ; /*параметры паттерна по времени будут отличаться не более чем величина TimeDopusk */ extern bool Gartley = true ; /* true - ищет паттерны Гартли, false - нет */ extern bool Pattern_50 = true ; /* true - ищет паттерн 5-0, false - нет */ extern bool ABCD = true ; /* true - ищет паттерн AB=CD, false - нет */ extern bool WolfWaves = false ; /* true - ищет паттерн WW, false - нет */ extern bool SweetZoneStart = true ; /* true - показывает Свитзону начала отработки WW в которую должна попасть т.5, false - нет */ extern bool SweetZoneEnd = true ; /* true - показывает Свитзону отработки WW в которую должна попасть т.6, false - нет */ extern color SZScolor = Blue ; /* цвет для SweetZoneStart */ extern color SZEcolor = DarkGreen ; /* цвет для SweetZoneEnd */ extern color ExtColorGartley = MidnightBlue ; /* Цвет для паттернов Гартли */ extern color ExtColorRet = Lime ; /* Цвет линии ретрейсментов */

Search patterns

