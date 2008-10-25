Смотри, как бесплатно скачать роботов
Search patterns - индикатор для MetaTrader 4
Индикатор ищет паттерны, выводит на экран окончание точки D, также окончание точки C.
Входные параметры:
extern bool FuturePattern =false; /* true - ищет формирующиеся паттерны, т.е. можно попытаться сыграть на движении до завершения паттерна, для "продвинутых" пользователей паттернов ;) */ extern bool ExtSave=false; /* если true, то построения будут сохранены на графике */ extern int ExtDepth=0; /* параметр для ZZ,если 0, то будет идти поиск паттернов, иначе строиться паттерн(если он есть) с указанным параметром Depth extern int ExtPoint=5; /* количество точек зигзага, если задать больше 5, то будут отображаться паттерны на истории extern int minDepth=3; /* параметр для поиска паттернов */ extern int maxDepth=50;/* параметр для поиска паттернов */ extern double ExtDopusk=0.05; /* параметры паттерна будут отличаться не более чем величина ExtDopusk */ extern double TimeDopusk=0.2; /*параметры паттерна по времени будут отличаться не более чем величина TimeDopusk */ extern bool Gartley=true; /* true - ищет паттерны Гартли, false - нет */ extern bool Pattern_50=true; /* true - ищет паттерн 5-0, false - нет */ extern bool ABCD=true; /* true - ищет паттерн AB=CD, false - нет */ extern bool WolfWaves=false; /* true - ищет паттерн WW, false - нет */ extern bool SweetZoneStart=true; /* true - показывает Свитзону начала отработки WW в которую должна попасть т.5, false - нет */ extern bool SweetZoneEnd=true; /* true - показывает Свитзону отработки WW в которую должна попасть т.6, false - нет */ extern color SZScolor=Blue; /* цвет для SweetZoneStart */ extern color SZEcolor=DarkGreen; /* цвет для SweetZoneEnd */ extern color ExtColorGartley=MidnightBlue; /* Цвет для паттернов Гартли */ extern color ExtColorRet=Lime; /* Цвет линии ретрейсментов */
