Suchmuster - Indikator für den MetaTrader 4
Der Indikator sucht nach den Mustern und zeigt das Ende der D- und C-Punkte auf dem Schirm.
Eingabe Parameter:
extern bool FuturePattern =false; /* true - sucht die Muster, d. h. Sie können versuchen, diese Bewegen zu handeln bevor die Muster enden, für den fortgeschrittenen Händler solcher Muster ;) */ extern bool ExtSave=false; /* wenn <true>, werden die Zeichnungen auf dem Chart gesichert */ extern int ExtDepth=0; /* Parameter für ZZ, wenn 0, dann wird nach Mustern gesucht, sonst wird das durch ExtDepth angegebene Muster (wenn es das gibt) gezeichnet */ extern int ExtPoint=5; /* die Anzahl von ZigZag-Punkten, geben Sie mehr als 5 an, werden vorherige Muster angezeigt */ extern int minDepth=3; /* Parameter für die Mustersuche */ extern int maxDepth=50;/* Parameter für die Mustersuche */ extern double ExtDopusk=0.05; /* die Parameter der Muster sollen sich um nicht mehr als dem ExtDopusk Wert von einander unterscheiden */ extern double TimeDopusk=0.2; /* die Parameter der Muster sollen sich Zeit bezogen um nicht mehr als dem TimeDopusk Wert von einander unterscheiden */ extern bool Gartley=true; /* true - sucht nach Gartley Muster, false - auslassen */ extern bool Pattern_50=true; /* true - sucht nach 5-0 Muster, false - auslassen */ extern bool ABCD=true; /* true - sucht nach AB=CD Muster, false - auslassen */ extern bool WolfWaves=false; /* true - sucht nach WW Muster, false - auslassen */ extern bool SweetZoneStart=true; /* true - zeigt den Beginn einer SweetZone einer WW vom Punkt 5, false - keine Anzeige */ extern bool SweetZoneEnd=true; /* true - zeigt das Ende einer SweetZone einer WW mit Punkt 6, false - keine Anzeige */ extern color SZScolor=Blue; /* Farbe der SweetZoneStart */ extern color SZEcolor=DarkGreen; /* Farbe der SweetZoneEnd */ extern color ExtColorGartley=MidnightBlue; /* Farbe der Gartley Muster */
Suchmuster
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8511
