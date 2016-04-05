CodeBaseKategorien
i-CAi - Indikator für den MetaTrader 4

Der Indikator zeigt die Ausbruchslinien.

Eingabe Parameter:

extern int MA.Period=35;
extern int MA.method=MODE_SMA;
extern int MA.applied_price=PRICE_CLOSE;

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8509

