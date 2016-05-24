CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

i-CAi - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch
Visualizações:
1118
Avaliação:
(3)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador exibe o rompimento através da linha.

Parâmetros de entrada:

extern int MA.Period=35;
extern int MA.method=MODE_SMA;
extern int MA.applied_price=PRICE_CLOSE;

i-CAi

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8509

EA Baseado em um Seguidor de Tendência EA Baseado em um Seguidor de Tendência

O EA é baseado na estratégia "Seguidora de Tendência".

Madeleine_v2.0 Madeleine_v2.0

Uma outra versão do indicador de Madeleine.

e-CA e-CA

Você pode levar 50-60-100 pips garantidos se você realizar uma entrada a partir de uma lateralização.

Busca por padrões Busca por padrões

O indicador busca por padrões, exibindo o fim dos pontos D e C na tela.