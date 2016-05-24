Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
i-CAi - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1118
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador exibe o rompimento através da linha.
Parâmetros de entrada:
extern int MA.Period=35; extern int MA.method=MODE_SMA; extern int MA.applied_price=PRICE_CLOSE;
i-CAi
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8509
EA Baseado em um Seguidor de Tendência
O EA é baseado na estratégia "Seguidora de Tendência".Madeleine_v2.0
Uma outra versão do indicador de Madeleine.
e-CA
Você pode levar 50-60-100 pips garantidos se você realizar uma entrada a partir de uma lateralização.Busca por padrões
O indicador busca por padrões, exibindo o fim dos pontos D e C na tela.