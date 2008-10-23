Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
i-CAi - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 12148
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор показывает линию пробоя.
Входные параметры:
extern int MA.Period=35; extern int MA.method=MODE_SMA; extern int MA.applied_price=PRICE_CLOSE;
i-CAi
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8509
Madeleine_v2.0
Еще одна версия индикатора Madeleine.Madlen_5_0
Линии «Мадлен» схожи по своему применению к линиям поддержки и сопротивления горизонтальных или трендовых линий.
e-CA
Гарантированные 50-60-100 пипcов можно взять при входе с флета.GraphOnGraph
Простой индикатор, отображающий график одного инструмента в окне другого.