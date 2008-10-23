CodeBaseРазделы
i-CAi - индикатор для MetaTrader 4

Индикатор показывает линию пробоя.

Входные параметры:

extern int MA.Period=35;
extern int MA.method=MODE_SMA;
extern int MA.applied_price=PRICE_CLOSE;

i-CAi

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8509

