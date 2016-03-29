Madlen_5_0

请观看如何免费下载自动交易
«Madlen» 线与支撑和阻力的水平线或者根据应用的趋势线很类似. 它们有很好的特点 - 它们没有假突破或者激活, 您甚至可以叫它们"真正的趋势线".
此线由信号画出, 然后就一直存在. 如果线是从下往上画的, 并且是45度角倾斜, 那么它就是支撑线. 如果线是从上往下画的, 并且倾角为315度, 那么它就是阻力线.
更有趣的是, 这些阻力线或支撑线在将来可能会反转. 也就是说, 支撑线可能变成阻力线或者相反, 阻力线变成支撑线. 烛体关闭时如果超过了线的区域或者新的烛体开启时超过了范围就可以看作是信号. 所以这些线构成了平行的趋势通道, 价格在其中移动. 除了通道, 还会形成不同种类的三角形.
这里您应该注意三角形的中间以及它结束的时间. 价格在三角形内的移动会积蓄动能, 然后在超过限制时爆发. 三角形由不同颜色的线构成, 通道则有同一颜色的线构成. 阅读更多...
输入参数:
string str="Madlen v5"; extern string __="信号传递"; extern bool cfg_Signal=false; extern string _="绘图参数"; extern int cfg_Period=0; //D1 extern int cfg_MaxBars=5; //要画的烛形数量 extern bool cfg_Ray=true; //是否使用射线 extern bool cfg_DrawLast=true; //是否画到最后的烛形. extern bool cfg_DrawFibo=true; //是否画Fibo线 extern string _Session="绘图设置"; extern bool cfg_DrawSession=true; extern color cfg_SessionColor1=MediumTurquoise; //欧洲 extern color cfg_SessionColor2=Gainsboro; //美洲 extern string _Risks="风险"; double cfg_RiskLots=0.1; extern double cfg_Risk=0.01; extern int cfg_RiskLevelPoint=25;
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8504
