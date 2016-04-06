und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Madlen_5_0 - Indikator für den MetaTrader 4
Die «Madlen» Linien sind ähnlich anzuwenden wie die Unterstützungs- und Widerstandslinien durch horizontale oder Trendlinien. Mit einer guten Eigenschaft - es gibt keine falschen Ausbrüche oder Signale, man könnte sie sogar die "wahren Trendlinien" nennen.
Die Linie beginnt mit einem Signal. Wenn eine Linie nach oben läuft und eine Schräge von 45° aufweist, ist es eine Unterstützung. Wenn eine Linie nach unten läuft und eine Schräge von 315° (-45°) aufweist, ist es ein Widerstand.
Je deutlicher sich z.B. eine Unterstützung zeigt, desto deutlicher werden sich Widerstandslinien bilden und umgekehrt. Und zwar werden sich die Unterstützungslinien den Widerstandslinien annähern und umgekehrt, der Widerstand wird sich zur Unterstützung drehen. Das Signal dafür ist das Schließen des echten Körpers der Linie oder des Bereiches der Öffnung eines neuen Kerzenkörpers für dessen Bereich. Die Linien formen also einen parallelen Trendkanal mit Preisen innerhalb dessen. Zusätzlich zu den Kanälen bilden sich verschieden Arten von Dreiecken.
Hier sollten Sie auf die Mitte des Dreiecks und auf den Zeitpunkt seines Endes achten. Innerhalb des Dreiecks gewinnen die Preise an Momentum es kommt zu einem Ausbruch. Dreiecke sind in einer anderen Farbe gezeichnet als die Preiskanäle. mehr hier...
Eingabe Parameter:
string str="Madlen v5"; extern string __="Signal delivery"; extern bool cfg_Signal=false; extern string _="Parameters of drawing"; extern int cfg_Period=0; //D1 extern int cfg_MaxBars=5; //number of candlesticks to be drawn extern bool cfg_Ray=true; //drawing by rays or not extern bool cfg_DrawLast=true; //drawing of next to the last candlestick. extern bool cfg_DrawFibo=true; //drawing of Fibo extern string _Session="Settings of sessions drawing"; extern bool cfg_DrawSession=true; extern color cfg_SessionColor1=MediumTurquoise; //European extern color cfg_SessionColor2=Gainsboro; //American extern string _Risks="Risks"; double cfg_RiskLots=0.1; extern double cfg_Risk=0.01; extern int cfg_RiskLevelPoint=25;
Madlen_5_0
