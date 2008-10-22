Ставь лайки и следи за новостями
Madlen_5_0 - индикатор для MetaTrader 4
7549
Линии «Мадлен» схожи по своему применению к линиям поддержки и
сопротивления горизонтальных или трендовых линий. У них есть одна
хорошая особенность – нет ложных пробоев или срабатываний, их можно
даже назвать «истинными трендовыми линиями».
Линия начинает
существовать как только она отрисовывается по сигналу, если линия
рисуется снизу вверх и имеет угол 45 градусов, то это поддержка. А если
линия рисуется сверху вниз и имеет угол 315 градусов, то изначально она
является сопротивлением.
Чем сильнее был интерес к поддержкам или
сопротивлениям, тем в дальнейшем к этим же линиям будет противоположный
интерес. А именно линии поддержки превратятся в линии сопротивления и
наоборот, сопротивления в поддержки. Сигналом к этому служит закрытие
тела свечи за областью линии или открытие тела новой свечи за ее
областью. Так линии образуют параллельные трендовые каналы в диапазонах
которых ходит цена, помимо каналов образуются различного вида
треугольники.
Здесь нужно обращать внимание на середину треугольника и время его окончания. Хождение цены в треугольнике накапливает силу, затем происходит вынос за его пределы. Треугольники образуются разными цветами линий, а каналы одним из цветов. Читать далее...
Входные параметры:
string str="Madlen v5"; extern string __="Выдача сигнала"; extern bool cfg_Signal=false; extern string _="Параметры отрисовки"; extern int cfg_Period=0; //D1 extern int cfg_MaxBars=5; //количество свечей которые отрисовываются extern bool cfg_Ray=true; //отрисовка лучами или нет extern bool cfg_DrawLast=true; //отрисовка предпоследней свечки. extern bool cfg_DrawFibo=true; //отрисовка Fibo extern string _Session="Настройки отрисовки сессий"; extern bool cfg_DrawSession=true; extern color cfg_SessionColor1=MediumTurquoise; //Европейская extern color cfg_SessionColor2=Gainsboro; //Американская extern string _Risks="Риски"; double cfg_RiskLots=0.1; extern double cfg_Risk=0.01; extern int cfg_RiskLevelPoint=25;
Madlen_5_0
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8504
