Madlen_5_0

Линии «Мадлен» схожи по своему применению к линиям поддержки и сопротивления горизонтальных или трендовых линий. У них есть одна хорошая особенность – нет ложных пробоев или срабатываний, их можно даже назвать «истинными трендовыми линиями».



Линия начинает существовать как только она отрисовывается по сигналу, если линия рисуется снизу вверх и имеет угол 45 градусов, то это поддержка. А если линия рисуется сверху вниз и имеет угол 315 градусов, то изначально она является сопротивлением.



Чем сильнее был интерес к поддержкам или сопротивлениям, тем в дальнейшем к этим же линиям будет противоположный интерес. А именно линии поддержки превратятся в линии сопротивления и наоборот, сопротивления в поддержки. Сигналом к этому служит закрытие тела свечи за областью линии или открытие тела новой свечи за ее областью. Так линии образуют параллельные трендовые каналы в диапазонах которых ходит цена, помимо каналов образуются различного вида треугольники.



Здесь нужно обращать внимание на середину треугольника и время его окончания. Хождение цены в треугольнике накапливает силу, затем происходит вынос за его пределы. Треугольники образуются разными цветами линий, а каналы одним из цветов. Читать далее...

Входные параметры:

string str = "Madlen v5" ; extern string __ = "Выдача сигнала" ; extern bool cfg_Signal = false ; extern string _ = "Параметры отрисовки" ; extern int cfg_Period = 0 ; //D1 extern int cfg_MaxBars = 5 ; //количество свечей которые отрисовываются extern bool cfg_Ray = true ; //отрисовка лучами или нет extern bool cfg_DrawLast = true ; //отрисовка предпоследней свечки. extern bool cfg_DrawFibo = true ; //отрисовка Fibo extern string _Session = "Настройки отрисовки сессий" ; extern bool cfg_DrawSession = true ; extern color cfg_SessionColor1 = MediumTurquoise ; //Европейская extern color cfg_SessionColor2 = Gainsboro ; //Американская extern string _Risks = "Риски" ; double cfg_RiskLots = 0.1 ; extern double cfg_Risk = 0.01 ; extern int cfg_RiskLevelPoint = 25 ;

Madlen_5_0

