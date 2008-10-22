CodeBaseРазделы
Индикаторы

Madlen_5_0 - индикатор для MetaTrader 4

7549
(7)
Линии «Мадлен» схожи по своему применению к линиям поддержки и сопротивления горизонтальных или трендовых линий. У них есть одна хорошая особенность – нет ложных пробоев или срабатываний, их можно даже назвать «истинными трендовыми линиями».

Линия начинает существовать как только она отрисовывается по сигналу, если линия рисуется снизу вверх и имеет угол 45 градусов, то это поддержка. А если линия рисуется сверху вниз и имеет угол 315 градусов, то изначально она является сопротивлением.

Чем сильнее был интерес к поддержкам или сопротивлениям, тем в дальнейшем к этим же линиям будет противоположный интерес. А именно линии поддержки превратятся в линии сопротивления и наоборот, сопротивления в поддержки. Сигналом к этому служит закрытие тела свечи за областью линии или открытие тела новой свечи за ее областью. Так линии образуют параллельные трендовые каналы в диапазонах которых ходит цена, помимо каналов образуются различного вида треугольники.

Здесь нужно обращать внимание на середину треугольника и время его окончания. Хождение цены в треугольнике накапливает силу, затем происходит вынос за его пределы. Треугольники образуются разными цветами линий, а каналы одним из цветов. Читать далее...

Входные параметры:

string str="Madlen v5";
extern string __="Выдача сигнала";
extern bool cfg_Signal=false;
extern string _="Параметры отрисовки";
extern int cfg_Period=0; //D1
extern int cfg_MaxBars=5; //количество свечей которые отрисовываются
extern bool cfg_Ray=true; //отрисовка лучами или нет
extern bool cfg_DrawLast=true; //отрисовка предпоследней свечки.
extern bool cfg_DrawFibo=true; //отрисовка Fibo
extern string _Session="Настройки отрисовки сессий";
extern bool cfg_DrawSession=true;
extern color cfg_SessionColor1=MediumTurquoise; //Европейская
extern color cfg_SessionColor2=Gainsboro; //Американская
extern string _Risks="Риски";
double cfg_RiskLots=0.1;
extern  double cfg_Risk=0.01;
extern  int    cfg_RiskLevelPoint=25;

Madlen_5_0

