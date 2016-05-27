CodeBaseSecciones
Indicadores

Takbir - indicador para MetaTrader 4

Visualizaciones:
1093
Ranking:
(10)
Publicado:
takbir.mq4 (3.15 KB) ver
Muestra las señales de compra y venta.

Debate sobre el sistema comercial Takbir en el foro de Alpari.

Takbir

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8502

