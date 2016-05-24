Participe de nossa página de fãs
Madlen_5_0 - indicador para MetaTrader 4
- 1384
-
As linhas «Madlen» são semelhantes às linhas de suporte e resistência das linhas horizontais ou de tendência pela sua aplicação. Elas possuem uma boa característica - não há quebras falaciosas ou ativação, você, até mesmo, pode chamá-las de as "verdadeiras linhas de tendência".
A linha começa a ser desenhada quando acontecer um sinal. Se uma linha está sendo desenhado de baixo para cima e sua inclinação é de 45 graus, então ela é um suporte. E se a linha está sendo desenhada de cima para baixo e sua inclinação é de 315 graus, então ela é uma resistência.
Quanto mais forte for o suporte ou resistência maior será a chance dessas mesmas linhas terem papéis opostos no futuro. Ou seja, as linhas de suporte se tornará linhas de resistência e vice-versa, a resistência se tornará em suporte. O fechamento do corpo da vela para além da região da linha ou a abertura do corpo da nova vela para além da sua região pode servir como um sinal para ele. Assim, as linhas formam os canais de tendência paralelos em que o preço se move. Além dos canais, são formados diferentes tipos de triângulos.
Aqui, você deve prestar atenção para o meio do triângulo e no momento de seu término. O movimento do preço dentro do triângulo ganha impulso e, em seguida, ocorre a exportação para além de seus limites. Os triângulos são formados com diferentes cores de linhas, e os canais são formados por uma das cores. Leia mais...
Parâmetros de entrada:
string str="Madlen v5"; extern string __="Signal delivery"; extern bool cfg_Signal=false; extern string _="Parameters of drawing"; extern int cfg_Period=0; //D1 extern int cfg_MaxBars=5; //número de velas a ser desenhado extern bool cfg_Ray=true; //desenho por raios ou não extern bool cfg_DrawLast=true; //desenho ao lado da última vela. extern bool cfg_DrawFibo=true; //desenho do Fibo extern string _Session="Configurações das sessões de desenho"; extern bool cfg_DrawSession=true; extern color cfg_SessionColor1=MediumTurquoise; //Europeu extern color cfg_SessionColor2=Gainsboro; //Americano extern string _Risks="Riscos"; double cfg_RiskLots=0.1; extern double cfg_Risk=0.01; extern int cfg_RiskLevelPoint=25;
Madlen_5_0
