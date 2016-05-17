CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

VKW Bands modify - indicador para MetaTrader 4

Gatis | Spanish English Русский 中文 Deutsch Português
Visualizaciones:
1643
Ranking:
(10)
Publicado:
METRO.mq4 (3.24 KB) ver
VKW_Bands_modifay.mq4 (3.05 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

VKW Bands modify utiliza el indicador METRO que debe ubicarse en la carpeta ..\ experts \ indicators .....

El indicador muestra dónde hay que colocar las órdenes pendientes.

Cuando la línea negra cruza la línea azul o roja y retrocede, entonces ahí hay que colocar la orden.


VKW Bands modify

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8494

Fundamental Trader DailyFX CSV MQL4 Fundamental Trader DailyFX CSV MQL4

Este EA tradea con cada publicación de las noticias planteadas para la semana actual en www.dailyfx.com/calendar. El EA espera la siguiente publicación de las noticias, compara la información económica ya publicada, determina con qué divisa tradear.

Bull vs Medved Bull vs Medved

El Asesor Experto toma decisiones de trading basándose en las combinaciones simples de las velas. Trabaja con las órdenes pendientes.

Indicador del período H1 en M1 Indicador del período H1 en M1

Indicador del período H1 en M1.

ZigZag_ws_Chanel_R ZigZag_ws_Chanel_R

ZigZag com raios (no rompimento)