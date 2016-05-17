Pon "Me gusta" y sigue las noticias
VKW Bands modify - indicador para MetaTrader 4
VKW Bands modify utiliza el indicador METRO que debe ubicarse en la carpeta ..\ experts \ indicators .....
El indicador muestra dónde hay que colocar las órdenes pendientes.
Cuando la línea negra cruza la línea azul o roja y retrocede, entonces ahí hay que colocar la orden.
VKW Bands modify
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8494
