Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Bull vs Medved - Asesor Experto para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 795
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El Asesor Experto toma decisiones de trading basándose en las combinaciones simples de las velas.
Los mejores resultados se obtienen para GBPUSD H4. Trabaja con las órdenes pendientes.
La cosa es que la decisión se toma una vez cada cuatro horas, y el nivel de SL y TP se establece respecto al tamaño de la vela anterior.
Resultados de las pruebas:
Strategy Tester Report
Bull vs Medved
DeltaBank-Server (Build 218)
|Símbolo
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Período
|4 Horas (H4) 2008.01.01 20:00 - 2008.09.30 20:00 (2008.01.01 - 2008.10.01)
|Modelo
|Todos los ticks (el método más preciso a base de los períodos menores disponibles)
|Parámetros
|Lots=0.1; CandleSize=75; k_sl=0.8; k_tp=0.8; popravka_up=16; popravka_down=20; flag=true; StartTime="0:10"; StartTime1="4:05"; StartTime2="8:05"; StartTime3="12:05"; StartTime4="16:05"; StartTime5="20:05";
|Barras en el historial
|2038
|Ticks modelados
|1748343
|Calidad de modelación
|n/a
|Errores de divergencia de gráficos
|465
|Depósito inicial
|1000,00
|Beneficio neto
|1774.25
|Beneficio bruto
|3467,50
|Pérdidas brutas
|-1693,25
|Factor del beneficio
|2,05
|Beneficio esperado
|19,94
|Reducción absoluta
|186,00
|Reducción máxima
|288.00 (13.53%)
|Reducción relativa
|20.43% (209.00)
|Total de transacciones
|89
|Posiciones cortas (% de ganadoras)
|64 (59.38%)
|Posiciones largas (% de ganadoras)
|25 (52.00%)
|Transacciones ganadoras (% de todas)
|51 (57.30%)
|Transacciones perdedoras (% de todas)
|38 (42.70%)
|La transacción máxima
|ganadora
|228,00
|perdedora
|-97,00
|Transacción media
|ganadora
|67,99
|perdedora
|-44,56
|Número máximo de
|ganancias consecutivas (beneficio)
|6 (386.00)
|pérdidas consecutivas (pérdida)
|3 (-163.00)
|Máximo
|del beneficio consecutivo (número de ganancias)
|467.00 (4)
|de pérdidas consecutivas (número de pérdidas)
|-163.00 (3)
|Media de
|ganancia consecutiva
|2
|pérdida consecutiva
|2
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8490
Indicador T3 Taotra.Improve
¿Alguien sabe cómo mejorar el EA adjunto? Gracias de antemano.
Este EA tradea con cada publicación de las noticias planteadas para la semana actual en www.dailyfx.com/calendar. El EA espera la siguiente publicación de las noticias, compara la información económica ya publicada, determina con qué divisa tradear.VKW Bands modify
Indicador de picos. Muestra dónde hay que colocar las órdenes pendientes.