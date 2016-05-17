CodeBaseSecciones
Bull vs Medved - Asesor Experto para MetaTrader 4

Андрей
El Asesor Experto toma decisiones de trading basándose en las combinaciones simples de las velas.

Los mejores resultados se obtienen para GBPUSD H4. Trabaja con las órdenes pendientes.

La cosa es que la decisión se toma una vez cada cuatro horas, y el nivel de SL y TP se establece respecto al tamaño de la vela anterior.

Resultados de las pruebas:


Strategy Tester Report

Bull vs Medved

DeltaBank-Server (Build 218)


Símbolo GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Período 4 Horas (H4) 2008.01.01 20:00 - 2008.09.30 20:00 (2008.01.01 - 2008.10.01)
Modelo Todos los ticks (el método más preciso a base de los períodos menores disponibles)
Parámetros Lots=0.1; CandleSize=75; k_sl=0.8; k_tp=0.8; popravka_up=16; popravka_down=20; flag=true; StartTime="0:10"; StartTime1="4:05"; StartTime2="8:05"; StartTime3="12:05"; StartTime4="16:05"; StartTime5="20:05";

Barras en el historial 2038 Ticks modelados 1748343 Calidad de modelación n/a
Errores de divergencia de gráficos 465




Depósito inicial 1000,00



Beneficio neto 1774.25 Beneficio bruto 3467,50 Pérdidas brutas -1693,25
Factor del beneficio 2,05 Beneficio esperado 19,94

Reducción absoluta 186,00 Reducción máxima 288.00 (13.53%) Reducción relativa 20.43% (209.00)

Total de transacciones 89 Posiciones cortas (% de ganadoras) 64 (59.38%) Posiciones largas (% de ganadoras) 25 (52.00%)

 Transacciones ganadoras (% de todas) 51 (57.30%) Transacciones perdedoras (% de todas) 38 (42.70%)
La transacción máxima ganadora 228,00 perdedora -97,00
Transacción media ganadora 67,99 perdedora -44,56
Número máximo de ganancias consecutivas (beneficio) 6 (386.00) pérdidas consecutivas (pérdida) 3 (-163.00)
Máximo del beneficio consecutivo (número de ganancias) 467.00 (4) de pérdidas consecutivas (número de pérdidas) -163.00 (3)
Media de ganancia consecutiva 2 pérdida consecutiva 2


Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8490

