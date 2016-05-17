Mira cómo descargar robots gratis
Indicador del período H1 en M1 - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1362
- Ranking:
-
- Publicado:
Indicador del período H1 en M1.
El indicador divide cada hora el gráfico de precios del período M1 con las líneas verticales.
Indicador del período H1 en M1.
