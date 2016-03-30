CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

VKW Bands modify - Indikator für den MetaTrader 4

Gatis | German English Русский 中文 Español Português
Ansichten:
1245
Rating:
(10)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

VKW Bands modify verwendet den METRO Indikator, Welche sich in dem folgenden Verzeichnis befinden muss ..\ experts \ indicators ..... .

Dieser Indikator zeigt an, wo wartende (pending) Orders platziert werden sollten.

Wenn die schwarze Linie die blaue oder die rote Linie kreuzt und dann wieder umkehrt, dann sollten Sie hier eine Order platzieren.




Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8494

Fundamental Trader DailyFX CSV MQL4 Fundamental Trader DailyFX CSV MQL4

Dieser Expert Advisor handelt jedes Nachrichten-Event welches über die Internetseite www.dailyfx.com/calendar für die aktuelle Woche veröffentlicht wird. Dieser EA wartet auf die nächste Nachricht, vergleicht die ökonomischen Daten und entscheidet welches Währungspaar gehandelt werden sollte.

Bull vs Medved Bull vs Medved

Ein EA für H4, für GBPUSD. Er arbeitet mit pending orders. Er trifft Entscheidungen durch einfache Kombinationen von Kerzenformationen. Es wird einmalig alle vier Stunden eine Entscheidung getroffen und das SL und TP wird entsprechen mit dem s... (Text fehlt)

Indikator that Divides Н1 Period into М1 Indikator that Divides Н1 Period into М1

Ein Indikator welcher die M1 Periode in einer H1 Periode splittet.

EA Hedge Average EA Hedge Average

Expert Advisor created using hedge function and the moving average indicator.