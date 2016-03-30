und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
VKW Bands modify - Indikator für den MetaTrader 4
- 1245
VKW Bands modify verwendet den METRO Indikator, Welche sich in dem folgenden Verzeichnis befinden muss ..\ experts \ indicators ..... .
Dieser Indikator zeigt an, wo wartende (pending) Orders platziert werden sollten.
Wenn die schwarze Linie die blaue oder die rote Linie kreuzt und dann wieder umkehrt, dann sollten Sie hier eine Order platzieren.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8494
