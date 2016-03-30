VKW Bands modify verwendet den METRO Indikator, Welche sich in dem folgenden Verzeichnis befinden muss ..\ experts \ indicators ..... .



Dieser Indikator zeigt an, wo wartende (pending) Orders platziert werden sollten.



Wenn die schwarze Linie die blaue oder die rote Linie kreuzt und dann wieder umkehrt, dann sollten Sie hier eine Order platzieren.







