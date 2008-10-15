Смотри, как бесплатно скачать роботов
VKW Bands modify - индикатор для MetaTrader 4
Просмотров:
19927
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
VKW Bands modify использует индикатор METRO, который должен находиться в папке ..\ experts \ indicators .....
Индикатор показывае где выставлять отложенные ордера.
Когда черная линия пересекает синюю или красную и отходит обратно, тогда надо там и выставлять ордер.
VKW Bands modify
