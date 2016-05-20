Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Indicador modiificado "VKW Bands" - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1334
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador modificado VKW Bands usa o indicador METRO que deve ser colocado na pasta .\ experts \ indicators ..... .
O indicador mostra onde colocar as ordens pendentes.
Quando a linha preta cruza a azul ou vermelha e depois se afasta você deve colocar uma ordem.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8494
Este Expert Advisor negocia cada evento de notícia que está agendado no www.dailyfx.com/calendar para a semana corrente. O EA espera o próximo evento de notícia a ser publicado, compara os dados econômicos liberados, determina qual moeda para negociação e executa.Bull vs Medved
Um EA para H4, é usado no par GBPUSD. Ele funciona com ordens pendentes. Ele toma decisões pelas combinações simples dos candlesticks. A decisão é realizada uma vez em quatro horas e os níveis SL e TP são colocados.
Indicador que divide o período Н1 dentro do М1CCI_onMA
Indicador CCI_onMA.