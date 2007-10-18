CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Metro - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 日本語 Português
Просмотров:
6029
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор: TrendLaboratory Ltd

Индикатор Metro.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7119

CCM3 CCM3

Индикатор CCM3.

Range Range

Индикатор Range показывает индекс расширения диапазона и является рассчитывающим рынок осциллятором.

TSI TSI

Индекс истинной силы (TSI) - это дважды сглаженный Моментом. TSI следует за барами с небольшой или вообще еле заметной задержкой в главных и промежуточных точках перелома тенденции.

Critical Points Critical Points

Индикатор Critical Points.