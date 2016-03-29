WKBIBS 指标是综合了WKB 和 IBS 功能的新一代震荡指标.

它对外汇交易新手有用, 对专业人士的交易系统也有补充的作用. 与标准震荡指标例如随机震荡指标相比, WKBIBS 能够传递最早的信号, 和所有的箭头指标不同, 它不会传递错误信号也不会重画. 类似 Trend_Signal_2008 的箭头指标不值得购买, 在固定的图表上一切都很漂亮, 但是在实时绘图中它是在后面传送信号的, 可能会造成不想要的交易. 没有指标像 WKBIBS 这样, 它并不比箭头指标更复杂, 但是它可以传递早期和真实的信号.

如何交易:

当红线从上往下穿过蓝线, 我们卖出, 相反, 如果红线从下向上穿过蓝线, 我们买入, 一切都很简单. 您可以清楚看到的主要事情就是有信号的时候, 价格还是很适合在所需的方向上做交易, 而在箭头指标中, 那时可能已经太迟, 不能交易了.



您可以自己选择其他指标, 例如使用趋势过滤器来在更适合的方向上进行交易.

它与 IBS 指标一起使用.



输入参数:

extern int RangePeriod= 25 ; extern int SmoothPeriod= 3 ; extern int SmoothMode= MODE_SMA ; extern int Per= 5 ;

