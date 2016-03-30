Der WKBIBS Indikator ist ein Oszillator der neuen Generation mit kombinierten Funktionen von zwei weiteren Indikatoren WKB und IBS.

Dieser Indikator ist sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene sinnvoll. Der WKBIBS Indikator liefert die schnellsten Signale im Vergleich zu Standard Oszillatoren wie Stochastik und im Unterschied gegenüber allen anderen Pfeil-Indikatoren liefert er keine falschen Signale und er zeichnet sich auch nicht neu. Pfeil-Indikatoren wie Trend_Signal_2008 sind es nicht wert sie zu kaufen, denn sie sind nur schön, solange sie auf einem stillstehenden Chart angewendet werden, aber sie hinken hinterher wenn sie in einen Echtzeit Chart angewendet werden. Diese Probleme gibt es bei dem WKBIBS nicht. So viel komplizierter ist dieser Indikator nicht aber er liefert frühere und zutreffende Signale.

Wie gehandelt werden sollte:

Wenn die rote Linie die blaue Linie von oben nach unten schneidet dann verkaufen wir und auf der anderen Seite, wenn die rote Linie die blaue Linie von unten nach oben schneidet dann kaufen wir. Alles ist sehr einfach und die Hauptsache ist, dass sie in dem Chart ganz deutlich ein Signal sehen können und der Preis für einen Trade in die gewünschte Richtung immer aktuell ist. Im Gegensatz zu Pfeil-Indikatoren, wo ist meistens zu spät ist, um einen Trade zu öffnen.



Sie können sich selbst noch andere Dinge heraussuchen wie zum Beispiel die Möglichkeit eine Trendrichtung zu filtern.

Dieser Indikator arbeitet mit dem IBS Indikator.



Eingabeparameter

extern int RangePeriod= 25 ; extern int SmoothPeriod= 3 ; extern int SmoothMode= MODE_SMA ; extern int Per= 5 ;

VKWBIBS

