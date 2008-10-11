Ставь лайки и следи за новостями
VKWBIBS - индикатор для MetaTrader 4
- 9299
Индикатор VKWBIBS - является осциллятором нового поколения с совмещенными функциями 2 индикаторов WKB и IBS.
Подойдет даже для новичка в форексе а для Профи послужит дополнительным прибавление в торговую систему. VKWBIBS выдает наиболее ранние сигналы по сравнению со стандартными осцилляторами типа Стохастика и в отличие от всех стрелочных индикаторов не выдает ложных сигналов и не перерисовывает. Стрелочные индикаторы типа Trend_Signal_2008 покупать не стоит, на замершем графике все красиво, а в реалтайм прорисовке они запаздывают выдавая сигнал, когда уже он по сути перестал быть актуальным, и сделка будет не желательной. В VKWBIBS такого нет, он действительно не на много сложнее визуально чем стрелочные но выдает более ранние и правильные сигналы.
Как торговать:
Когда красная
линия пересекает верхнюю синюю сверху вниз то SELL, если наоборот
красная пересекает нижнюю синюю снизу вверх, то BUY - все очень просто,
а главно, как вы можете видеть по картинке очень четко, сигнал есть а
цена на графике еще актуальна для совершения сделки в нужном
направлении, в отличие от стрелочных индикаторов когда было бы уже
поздно открывать сделку.
Остальное, в том числе и возможное использование фильтра тренда и предпочтительного направления сделок, вы можете подобрать сами.
Работает с индикатором IBS.
Входные параметры:
extern int RangePeriod=25; extern int SmoothPeriod=3; extern int SmoothMode=MODE_SMA; extern int Per=5;
VKWBIBS
