Indicadores

Pivot Mid Support Historical.v1 - indicador para MetaTrader 4

Indicador Pivot Mid Support Historical.v1

Parámetros de entrada:

extern int  GMTshift=0;
extern color LColor=Magenta;
extern int fontsize=12;
extern int LabelShift=40;

Pivot Mid Support Historical_v1

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8470

