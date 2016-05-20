CodeBaseSeções
Indicadores

Pivot Mid Support Historical.v1 - indicador para MetaTrader 4

Scriptor
Visualizações:
1062
Avaliação:
(4)
Publicado:
Baixar como ZIP
Freelance MQL5

Indicador Pivot Mid Support Historical.v1

Parâmetros de Entrada:

extern int  GMTshift=0;
extern color LColor=Magenta;
extern int fontsize=12;
extern int LabelShift=40;

Pivot Mid Support Historical_v1

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8470

