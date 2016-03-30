Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Pivot Mid Support Historical.v1 - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 795
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Indikator Pivot Mid Support Historical.v1
Eingabeparameter
extern int GMTshift=0; extern color LColor=Magenta; extern int fontsize=12; extern int LabelShift=40;
Pivot Mid Support Historical_v1
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8470
ZigZag_ws_Chanel_R
ZigZag mit Strahlen (beim Ausbruch)10 pips a day opposite yesterday's trend
Ist es möglich 10 Pips am Tag mitzunehmen? Dieser EA versucht es.
Dolly
Modifizierter valasholic13 Indikator.Indikator MACD TrackTrend
Dieser Indikator zeigt die Trendrichtung auf allen Timeframes in einem Fenster des Charts.