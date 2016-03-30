CodeBaseKategorien
Indikatoren

Pivot Mid Support Historical.v1 - Indikator für den MetaTrader 4

German English Русский 中文 Español Português
795
(4)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich

Indikator Pivot Mid Support Historical.v1

Eingabeparameter

extern int  GMTshift=0;
extern color LColor=Magenta;
extern int fontsize=12;
extern int LabelShift=40;

Pivot Mid Support Historical_v1

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8470

