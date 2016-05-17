Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Schaff Trend - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 884
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador Schaff Trend.
Schaff Trend
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8467
Bill Willams. Teoría de Caos. Señales de compra/venta “platillo”
Asesor Experto por el patrón “Platillo” "Bill Williams. Teoría de Caos. La primera dimensión del mercado.
Asesor Experto de la primera dimensión del mercado.
10 pips al día opuestamente a la “tendencia de ayuer”
¿Es posible ganar 10 pips al día? Este EA intenta conseguirlo.Pivot Mid Support Historical.v1
Indicador Pivot Mid Support Historical.v1