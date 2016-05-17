CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Schaff Trend - indicador para MetaTrader 4

Collector | Spanish English Русский 中文 Deutsch Português
Visualizaciones:
884
Ranking:
(11)
Publicado:
Schaff_Trend.mq4 (3.83 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador Schaff Trend.


Schaff Trend

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8467

Bill Willams. Teoría de Caos. Señales de compra/venta “platillo” Bill Willams. Teoría de Caos. Señales de compra/venta “platillo”

Asesor Experto por el patrón “Platillo” "

Bill Williams. Teoría de Caos. La primera dimensión del mercado. Bill Williams. Teoría de Caos. La primera dimensión del mercado.

Asesor Experto de la primera dimensión del mercado.

10 pips al día opuestamente a la “tendencia de ayuer” 10 pips al día opuestamente a la “tendencia de ayuer”

¿Es posible ganar 10 pips al día? Este EA intenta conseguirlo.

Pivot Mid Support Historical.v1 Pivot Mid Support Historical.v1

Indicador Pivot Mid Support Historical.v1