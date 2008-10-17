CodeBaseРазделы
Индикаторы

Pivot Mid Support Historical.v1 - индикатор для MetaTrader 4

Russian English 中文 Español Deutsch Português
Просмотров:
5597
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор Pivot Mid Support Historical.v1

Входные параметры:

extern int  GMTshift=0;
extern color LColor=Magenta;
extern int fontsize=12;
extern int LabelShift=40;

Pivot Mid Support Historical_v1

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8470

