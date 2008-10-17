Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Pivot Mid Support Historical.v1 - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5597
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Индикатор Pivot Mid Support Historical.v1
Входные параметры:
extern int GMTshift=0; extern color LColor=Magenta; extern int fontsize=12; extern int LabelShift=40;
Pivot Mid Support Historical_v1
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8470
