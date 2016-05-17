¿Es posible ganar 10 pips al día? Es una pregunta muy vieja. Es una cuestión muy interesante parra mí por ser novato. Como he notado es bastante difícil ganar 10 pips en el proceso del trading real.



He intentado llevar a cabo una pequeña investigación con el fin de ganar mis 10 pips al día. Eso se ha acabado con el sistema de trading de una sola vez al día. Durante el día, yo abro sólo una posición al principio del día. Primero, por la tendencia, luego en contra, luego con las órdenes stop, con SL y TP particulares, etc.

Me he quedado con el EA que abre una posición al día contra la “tendencia” a una hora especificada. ¿Qué es para mi una tendencia en este EA? Es simplemente la diferencia del precio en un intervalo N de barras. Como ocurre a menudo, he obtenido una interesante curva tras una simple optimización.

Mostraba 6/1 transacciones ganadoras y 26/2 transacciones máximas ganadoras/perdedoras consecutivas. Por eso he utilizado un cierto martingale para hacer la gestión del capital más razonable y obtener al final una curva más bonita :-)

El EA ha resultado ser rentable para últimos 7 años. Si Si se utiliza la gestión del capital con el riesgo máximo, en vez del lote fijo, pero optimizado sólo para los últimos dos años, los resultados más antiguos no salen tan bonitos.



Características principales:



Par de divisas: EURUSD

Período de tiempo: se selecciona por el ES automáticamente (Puede poner cualquiera)

Apertura de posición: 07:00 CET (Hora central europea, + 1 GMT)

Edad máxima de la posición abierta: 75600 seg. = 21 hora

Número de horas para comprobar la diferencia de precios para ver la “tendencia”: 30 horas





Graph for 2008



Report for 2008



Graph for 2003 - 2008



Report for 2003 - 2008

Usted puede cambiar/optimizar estas variables para obtener otros resultados:

FIXLOT si es 0, se utiliza la variable maximumrisk para el cálculo de los lotes, de lo contrario, se utiliza sólo este valor durante el trading

MINLOTS lote mínimo

MAXLOTS lote máximo

MAXIMUMRISK riesgo máximo, si FIXLOT = 0 ... tal vez sea mejor usar FIXLOT = 0 y MAXIMUMRISK = 0.05 (0.02)

SLIPPAGE deslizamiento máximo permitido



TRADINGHOUR hora a la que deben abrirse las posiciones

HOURSTOCHECKTREND número de horas para comprobar la diferencia de precios para ver la “tendencia”

ORDERMAXAGE edad máxima de la posición: las posiciones mayores se cierran



En este EA se usa el elemento del martingale: tras una posición perdedora, el lote de la siguiente posición se multiplica

FIRSTMULTIPLICATOR multiplicar lotes si ha habido una posición perdedora

SECONDMULTIPLICATOR multiplicar lotes si ha habido dos posiciones perdedoras

THIRDMULTIPLICATOR multiplicar lotes si ha habido tres posiciones perdedoras

FOURTHMULTIPLICATOR multiplicar lotes si ha habido cuatro posiciones perdedoras

FIFTHMULTIPLICATOR multiplicar lotes si ha habido cinco posiciones perdedoras



STOPLOSS

TRAILINGSTOP

TAKEPROFIT

Tal vez, una pregunta para los traders experimentados al final:

¿Cuál puede ser la razón lógica de operar de esta manera? ¿Es simplemente un pasado sobreoptimizado sin ninguna posibilidad para el éxito en el futuro, o una estrategia como esta tiene una base lógica?

