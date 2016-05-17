Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es posible ganar 10 pips al día? Es una pregunta muy vieja. Es una cuestión muy interesante parra mí por ser novato. Como he notado es bastante difícil ganar 10 pips en el proceso del trading real.
He intentado llevar a cabo una pequeña investigación con el fin de ganar mis 10 pips al día. Eso se ha acabado con el sistema de trading de una sola vez al día. Durante el día, yo abro sólo una posición al principio del día. Primero, por la tendencia, luego en contra, luego con las órdenes stop, con SL y TP particulares, etc.
Me he quedado con el EA que abre una posición al día contra la “tendencia” a una hora especificada. ¿Qué es para mi una tendencia en este EA? Es simplemente la diferencia del precio en un intervalo N de barras. Como ocurre a menudo, he obtenido una interesante curva tras una simple optimización.
Mostraba 6/1 transacciones ganadoras y 26/2 transacciones máximas ganadoras/perdedoras consecutivas. Por eso he utilizado un cierto martingale para hacer la gestión del capital más razonable y obtener al final una curva más bonita :-)
El EA ha resultado ser rentable para últimos 7 años. Si Si se utiliza la gestión del capital con el riesgo máximo, en vez del lote fijo, pero optimizado sólo para los últimos dos años, los resultados más antiguos no salen tan bonitos.
Características principales:
Par de divisas: EURUSD
Período de tiempo: se selecciona por el ES automáticamente (Puede poner cualquiera)
Apertura de posición: 07:00 CET (Hora central europea, + 1 GMT)
Edad máxima de la posición abierta: 75600 seg. = 21 hora
Número de horas para comprobar la diferencia de precios para ver la “tendencia”: 30 horas
Usted puede cambiar/optimizar estas variables para obtener otros resultados:
FIXLOT si es 0, se utiliza la variable maximumrisk para el cálculo de los lotes, de lo contrario, se utiliza sólo este valor durante el trading
MINLOTS lote mínimo
MAXLOTS lote máximo
MAXIMUMRISK riesgo máximo, si FIXLOT = 0 ... tal vez sea mejor usar FIXLOT = 0 y MAXIMUMRISK = 0.05 (0.02)
SLIPPAGE deslizamiento máximo permitido
TRADINGHOUR hora a la que deben abrirse las posiciones
HOURSTOCHECKTREND número de horas para comprobar la diferencia de precios para ver la “tendencia”
ORDERMAXAGE edad máxima de la posición: las posiciones mayores se cierran
En este EA se usa el elemento del martingale: tras una posición perdedora, el lote de la siguiente posición se multiplica
FIRSTMULTIPLICATOR multiplicar lotes si ha habido una posición perdedora
SECONDMULTIPLICATOR multiplicar lotes si ha habido dos posiciones perdedoras
THIRDMULTIPLICATOR multiplicar lotes si ha habido tres posiciones perdedoras
FOURTHMULTIPLICATOR multiplicar lotes si ha habido cuatro posiciones perdedoras
FIFTHMULTIPLICATOR multiplicar lotes si ha habido cinco posiciones perdedoras
STOPLOSS
TRAILINGSTOP
TAKEPROFIT
¿Cuál puede ser la razón lógica de operar de esta manera? ¿Es simplemente un pasado sobreoptimizado sin ninguna posibilidad para el éxito en el futuro, o una estrategia como esta tiene una base lógica?
