Pivot Mid Support Historical.v1 - MetaTrader 4脚本
- 显示:
- 4651
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
指标 Pivot Mid Support Historical.v1
输入参量:
extern int GMTshift=0; extern color LColor=Magenta; extern int fontsize=12; extern int LabelShift=40;
Pivot Mid Support Historical_v1
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8470
