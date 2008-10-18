代码库部分
Pivot Mid Support Historical.v1 - MetaTrader 4脚本

指标 Pivot Mid Support Historical.v1

输入参量:

extern int  GMTshift=0;
extern color LColor=Magenta;
extern int fontsize=12;
extern int LabelShift=40;

Pivot Mid Support Historical_v1

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8470

