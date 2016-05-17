Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Indicador iCCI_M1+H1+D1 - indicador para MetaTrader 4
El indicador ha sido desarrollado a base del indicador estándar CCI. Construye tres líneas de diferentes períodos en la misma subventana:
Línea roja - período М1,
Línea verde - período Н1,
Línea azul - período D1,
Indicador iCCI_M1+H1+D1
