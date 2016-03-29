在建立/关闭仓位之前进行简单的市场分析, 它会确定支撑/阻力水平以及趋势(牛势/熊势)的方向.

支撑/阻力水平是根据最后numBars个柱画出的.

趋势是使用移动平均指标(周期数由maPeriod参数设定)分析的: 如果价格高于MA 则趋势为熊势, 如果低于MA则趋势为牛势.

如果趋势是牛势, 则在突破阻力水平时建立仓位.

如果趋势是熊势, 则在突破支撑水平时建立仓位.

关闭仓位是通过止损进行的. 止损设置在支撑水平(如果仓位是买入), 或者设在阻力水平(如果仓位是卖出). 仓位的关闭也可以通过支撑水平的突破(如果是买入仓位并且仓位没有亏损)或者通过阻力水平的突破(如果是卖出仓位且仓位没有亏损). EA交易使用了基本的跟踪止损, 分别在10, 20和30个点.

输入参数:

1. numBars - 用于画出支撑/阻力水平的柱数.

2. maPeriod - 移动平均的周期数.



九月份的测试结果(EUR\USD):

Period H1:

输入的参数没有优化. 使用的默认参数值为: numBars = 55; maPeriod = 500.

