在建立/关闭仓位之前进行简单的市场分析, 它会确定支撑/阻力水平以及趋势(牛势/熊势)的方向.
支撑/阻力水平是根据最后numBars个柱画出的.
趋势是使用移动平均指标(周期数由maPeriod参数设定)分析的: 如果价格高于MA 则趋势为熊势, 如果低于MA则趋势为牛势.
如果趋势是牛势, 则在突破阻力水平时建立仓位.
如果趋势是熊势, 则在突破支撑水平时建立仓位.
关闭仓位是通过止损进行的. 止损设置在支撑水平(如果仓位是买入), 或者设在阻力水平(如果仓位是卖出). 仓位的关闭也可以通过支撑水平的突破(如果是买入仓位并且仓位没有亏损)或者通过阻力水平的突破(如果是卖出仓位且仓位没有亏损). EA交易使用了基本的跟踪止损, 分别在10, 20和30个点.
输入参数:
1. numBars - 用于画出支撑/阻力水平的柱数.
2. maPeriod - 移动平均的周期数.
九月份的测试结果(EUR\USD):
Period H1:
输入的参数没有优化. 使用的默认参数值为: numBars = 55; maPeriod = 500.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8453
