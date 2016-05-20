Participe de nossa página de fãs
SupportResistTrade - expert para MetaTrader 4
- 1458
-
Uma simples análise do mercado é realizada antes da abertura/fechamento de uma posição, também determina os níveis de suporte/resistência e a direção da tendência (de alta/de baixa).
Os níveis de suporte/resistência são arrastados pela última barra numBars.
A tendência é identificada usando o indicador Moving Avarage (o período é definido pelo parâmetro maPeriod ): se o preço está acima do MA, então a tendência é de baixa, se estiver abaixo do MA, então a tendência é de alta.
Se a tendência é de alta, então a posição é aberta no rompimento do nível de resistência.
Se a tendência é de baixa, então a posição é aberta no rompimento do nível de suporte.
O fechamento da posição é realizada pelo StopLoss que está posicionado, seja pelo nível de suporte(se uma posição comprada é aberta), ou pelo nível de resistência (se uma posição vendida é aberta). O fechamento da posição pode ser realizada pela rompimento através do nível de suporte, bem como (se a posição é aberta e a posição está em região sem perda) pelo rompimento do nível de resistência (se a posição é aberta e a posição está em região sem perda). Um TrailingStop primitivo com os níveis de 10, 20 e 30 pontos é usado no EA.
Parâmetros de Entrada:
1. numBars - o número de barras usadas no desenho dos níveis de suporte e de resistência /.
2. maPeriod - período do indicador Moving Avarage.
O resultado dos testes até setembro (EUR\USD):
Período H1:
Os parâmetros de entrada não são otimizados. Os valores padrão são: numBars = 55; maPeriod = 500.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8453
