Перед открытием\закрытием позиции проводится простейший анализ рынка, который определяет уровни поддержки\сопротивления, а также направление тренда - бычий\медвежий.

Уровни поддержки\сопротивления проводятся по последним numBars барам.

Тренд определяется с помощью индикатора Moving Avarage(период задается параметром maPeriod): если цена ниже МА, тогда медвежий тренд, иначе - бычий.

Если тренд определяется как бычий, то позиция открывается при пробитии уровня сопротивления.

Если тренд медвежий, тогда позиция открывается при пробитии уровня поддержки.

Закрытие позиции происходит по StopLoss, который ставится либо по уровню поддержки (если открыта длинная позиция), либо по уровню сопротивления (если открыта короткая позиция). Также возможно закрытие при пробитии уровня поддержки(если открыта длинная позиция и позиция находится в безубытке), или при пробитии уровня сопротивления(если открыта короткая позиция и позиция находится в безубытке). В советнике используется примитивный TrailingStop с уровнями 10, 20, 30 пунктов.





Входные параметры:

1. numBars - количество баров, по которым строятся уровни поддержки\сопротивления.

2. maPeriod - период Moving Avarage.



Результаты тестирования за сеньтябрь(EUR\USD):

Период H1:

Входные параметры не оптимизированы. По умолчанию: numBars = 55; maPeriod = 500.

