CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

SupportResistTrade - эксперт для MetaTrader 4

Oleksandr | Russian English 中文 Español Deutsch Português
Просмотров:
5575
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Перед открытием\закрытием позиции проводится простейший анализ рынка, который определяет уровни поддержки\сопротивления, а также направление тренда - бычий\медвежий.

Уровни поддержки\сопротивления проводятся по последним numBars барам.

Тренд определяется с помощью индикатора Moving Avarage(период задается параметром maPeriod): если цена ниже МА, тогда медвежий тренд, иначе - бычий.

Если тренд определяется как бычий, то позиция открывается при пробитии уровня сопротивления.

Если тренд медвежий, тогда позиция открывается при пробитии уровня поддержки.

Закрытие позиции происходит по StopLoss, который ставится либо по уровню поддержки (если открыта длинная позиция), либо по уровню сопротивления (если открыта короткая позиция). Также возможно закрытие при пробитии уровня поддержки(если открыта длинная позиция и позиция находится в безубытке), или при пробитии уровня сопротивления(если открыта короткая позиция и позиция находится в безубытке). В советнике используется примитивный TrailingStop с уровнями 10, 20, 30 пунктов.


Входные параметры:

1. numBars - количество баров, по которым строятся уровни поддержки\сопротивления.

2. maPeriod - период Moving Avarage.

Результаты тестирования за сеньтябрь(EUR\USD):

Период H1:

Входные параметры не оптимизированы. По умолчанию: numBars = 55; maPeriod = 500.

i-BandsWidth i-BandsWidth

По мотивам лент Боллинджера.

Советник Robot_MACD_12.26.9 Советник Robot_MACD_12.26.9

Советник основан на индикаторе MACD.

i-BandsPrice i-BandsPrice

По мотивам лент Боллинджера.

Индикатор iCCI_M1+H1+D1 Индикатор iCCI_M1+H1+D1

Строит три линии разных периодов в одном подокне.