El indicador construye los gráficos de equidad y balance a base de los datos de la cuenta, así como utiliza las posiciones actuales abiertas para actualizar los gráficos en tiempo real. Existe la posibilidad de construir los gráficos del margen y margen libre, aunque sólo a base de los valores actuales en el modo de monitoreo.

Se puede construir los gráficos considerando sólo las órdenes que responden a las condiciones especificadas. Por ejemplo, si especificamos el número mágico y el símbolo necesario (parámetro Only_Magics y Only_Symbols соответственно), el indicador “extraerá” precisamente estas órdenes del historial. De esta manera, se puede evaluar el trabajo de varios sistemas de trading automático en la misma cuenta.

Para la mejor demostración, hay posibilidad de no tomar en cuenta el balance inicial y depósito/retiro de fondos (parámetro Only_Trade). En este caso se puede cargar el historial de cualquier intervalo de tiempo, de lo contrario se necesita el historial completo. Este modo conviene para evaluar el trabajo durante un período de revisión.

¡El indicador calcula las reducciones (drawdowns) de equidad y el factor de recuperación (parámetro Show_Info)!

Si guardamos los datos en un archivo (parámetro File_Write), podemos analizar el gráfico en otros programas.



Gráfico de equidad y balance para USDJPY (arriba la 7-a versión, abajo la 8-a)

25.04.09 - se calcula la reducción absoluta, máxima y relativa.

18.06.09 - corregido el cálculo del factor de beneficio.

01.08.09 - actualizada la función del aviso sobre las reducciones.

09.09.09 - la última versión del indicador.