Zunächst wird eine simpler Analyse des Marktes durchgeführt bevor eine Position geöffnet oder geschlossen wird. Es werden die Bereiche für Widerstände und Unterstützungen und die Richtung des Trendes bestimmt

Die Widerstands- und Unterstützungslinien werden auf Basis der letzten numBars Bars berechnet und gezeichnet.

Die Trendrichtung wird durch einen gleitenden Durchschnitt ermittelt (MA) (Die Periode wird gesetzt durch den maPeriod Parameter): Wenn sich der Preis oberhalb der MA befindet, ist der Trend bearish, wenn sich der Preis unterhalb der MA befindet dann ist der Trend bullish.

Wenn der Trend bullish ist, dann wird eine Position nach einem Ausbruch oberhalb einer Widerstandslinie geöffnet.

Wenn ein Trend bearish ist, dann wird eine Position nach einem Ausbruch unterhalb einer Unterstützungslinie geöffnet.

Das Schließen einer Position wird mit Hilfe von Stop-Loss durchgeführt welcher entweder an einer Unterstützungslinie (Long) oder an einer Widerstandslinie (Short) platziert wird. Eine Position kann auch durch ein Ausbruchsszenario geschlossen werden, sofern die Position im Gewinn ist. In diesem EA wird noch ein einfaches Trailingstop mit den Levels 10, 20 und 30 Punkten verwendet.

Eingabeparameter

1. numBars - Die Anzahl der Kerzen, die für die Zeichnung der Widerstands- und Unterstützungslinien verwendet werden.

2. maPeriod - Die Periode des gleitenden Durchschnitts.



Das Ergebnis im September: (EUR\USD):

Periode H1:

Die Eingabeparameter wurde nicht optimiert. Die Standardwerte sind: numBars = 55; maPeriod = 500.

