MA Angle Tony - indicador para MetaTrader 4
- 900
Publicado:
Indicador MAAngleTony.
Parâmetros de Entrada:
extern int MAMode=1; extern int MAPeriod=34; extern int Price=0; extern double AngleMin=0.0020;
MAAngle Tony
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8447
