MA Angle Tony - indicador para MetaTrader 4

Indicador MAAngleTony.

Parâmetros de Entrada:

extern int MAMode=1;
extern int MAPeriod=34;
extern int Price=0;
extern double AngleMin=0.0020;

MAAngle Tony

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8447

