Индикаторы

MA Angle Tony - индикатор для MetaTrader 4

Russian English 中文 Español Deutsch Português
6303
(5)
Загрузить ZIP
Индикатор MAAngleTony.

Входные параметры:

extern int MAMode=1;
extern int MAPeriod=34;
extern int Price=0;
extern double AngleMin=0.0020;

MAAngle Tony

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8447

