Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
MA Angle Tony - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 6303
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор MAAngleTony.
Входные параметры:
extern int MAMode=1; extern int MAPeriod=34; extern int Price=0; extern double AngleMin=0.0020;
MAAngle Tony
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8447
Exoticwavein
Индикатор записывает историю в CSV-файл.SimpleTrade - high profit!
Торговля по простому принципу
Bill Willams. Теория хаоса. Сигналы на покупку/продажу "блюдце"
Советник по паттерну "Блюдце"Бил Вильямс. Теория хаоса. Первое измерение рынка.
Советник по первому измерению рынка.