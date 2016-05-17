Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Keltner Channel - indicador para MetaTrader 4
El indicador Keltner Channel localiza las tendencias más importantes. Este indicador se basa en los principios similares a los que se utilizan en las “Envolturas” y Bandas de Bollinger. La diferencia consiste en que aquí se utiliza el Rango medio verdadero en vez de los por cientos (“Envolturas”) o desviaciones estándar (Bandas de Bollinger). La banda superior se calcula como la media móvil más el rango medio verdadero para los períodos N. La banda inferior es la media móvil menos el rango medio verdadero.
Normalmente, la banda superior indica que el mercado está sobrecomprado y que la corrección se dirige con mayor probabilidad hacia abajo. La banda inferior corresponde al mercado sobrevendido y que la corrección se dirige con mayor probabilidad hacia arriba.
Keltner Channel
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8445
