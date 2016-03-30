Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
MA Angle Tony - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 876
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Indikator MAAngleTony.
Eingabeparameter
extern int MAMode=1; extern int MAPeriod=34; extern int Price=0; extern double AngleMin=0.0020;
MAAngle Tony
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8447
Keltner Channel
The Keltner Channel Indikator ermittelt die wichtigsten Trends.ZG_All Quotings 1
Upload aller historischen Daten aller Symbole aus dem MarketWatch Fenster. Das Abspeichern aller Namen und Handelskonditionen aller Symbole aus dem MarketWatch Window als Datei.
Time_modified
Modified MarketTime Indikator .Exoticwavein
Dieser Indikator schreibt historische Daten in eine CSV-Datei.