CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

MA Angle Tony - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 Español Português
Ansichten:
876
Rating:
(5)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Indikator MAAngleTony.

Eingabeparameter

extern int MAMode=1;
extern int MAPeriod=34;
extern int Price=0;
extern double AngleMin=0.0020;

MAAngle Tony

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8447

Keltner Channel Keltner Channel

The Keltner Channel Indikator ermittelt die wichtigsten Trends.

ZG_All Quotings 1 ZG_All Quotings 1

Upload aller historischen Daten aller Symbole aus dem MarketWatch Fenster. Das Abspeichern aller Namen und Handelskonditionen aller Symbole aus dem MarketWatch Window als Datei.

Time_modified Time_modified

Modified MarketTime Indikator .

Exoticwavein Exoticwavein

Dieser Indikator schreibt historische Daten in eine CSV-Datei.