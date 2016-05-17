CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Previsión de los rangos de precios - indicador para MetaTrader 4

Iurii Tokman | Spanish English Русский 中文 Deutsch Português
Visualizaciones:
1340
Ranking:
(14)
Publicado:
Actualizado:
DRP2.mq4 (2.79 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Descripción:

La idea ha sido cogida desde el libro de Thomas Demark titulado “Análisis técnico - nueva ciencia”. Demark aconseja usar su cálculo para predecir el rango diario de precios. Puesto que en el cálculo se usan los datos de una barra diaria, con el mismo éxito se puede aplicar este cálculo a las barras en otros períodos del gráfico.

Antes de cada barra, el indicador dibuja una zona de color. Es el supuesto rango de precios de la siguiente barra.

Previsión de los rangos de precios

Gracias por la ayuda de WWer.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8437

Indicador i-Regr H&amp;L Indicador i-Regr H&amp;L

El indicador construye el Canal de regresión usando los precios High y Low.

Http Client Http Client

Work with any http servers...

Scripts del “Caos de trading” Scripts del “Caos de trading”

Definición de la barra y dirección de la tendencia.

iTrend iTrend

El indicador iTrend determina el inicio y el fin de la tendencia.