La idea ha sido cogida desde el libro de Thomas Demark titulado “Análisis técnico - nueva ciencia”. Demark aconseja usar su cálculo para predecir el rango diario de precios. Puesto que en el cálculo se usan los datos de una barra diaria, con el mismo éxito se puede aplicar este cálculo a las barras en otros períodos del gráfico.

Antes de cada barra, el indicador dibuja una zona de color. Es el supuesto rango de precios de la siguiente barra.



Previsión de los rangos de precios



