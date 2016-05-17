CodeBaseSecciones
Indicador i-Regr H&L - indicador para MetaTrader 4

Alexei Kharchenko
1104
(8)
Quiero agradecer al autor del indicador i-Regr por una brillante solución. Aquí tienen su modificación

Las líneas verdes so las de regresión: la línea superior por los precios High y la inferior por los precios Low.

Este indicador se redibuja cuando llega una barra nueva.

Regresión lineal...

i-Regr H&L

Regresión cuadrática

i-Regr H&L

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8436

