Quiero agradecer al autor del indicador i-Regr por una brillante solución. Aquí tienen su modificación

Las líneas verdes so las de regresión: la línea superior por los precios High y la inferior por los precios Low.

Este indicador se redibuja cuando llega una barra nueva.

Regresión lineal...

i-Regr H&L



Regresión cuadrática

