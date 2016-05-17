Mira cómo descargar robots gratis
Indicador i-Regr H&L - indicador para MetaTrader 4
Quiero agradecer al autor del indicador i-Regr por una brillante solución. Aquí tienen su modificación
Las líneas verdes so las de regresión: la línea superior por los precios High y la inferior por los precios Low.
Este indicador se redibuja cuando llega una barra nueva.
Regresión lineal...
i-Regr H&L
Regresión cuadrática
i-Regr H&L
