Scripts

Scripts do "Trading Chaos" - script para MetaTrader 4

Iurii Tokman
Visualizações:
793
Avaliação:
(1)
Publicado:
Publicado:
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

A informação foi tirada do livro "Trading Chaos", de Bill Williams.

O primeiro script determina o tipo de barra de acordo com a teoria de Bill e os nomes inventados por ele.


O segundo determina a direção da tendência.


Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8438

