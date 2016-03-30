Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Scripts of Trading Chaos - Skript für den MetaTrader 4
Die Information wurde dem Buch "Trading Chaos" von Bill Williams entnommen.
Das erste Script bestimmt den Typ der Bar gemäss Bill's Theorie und benennt sie auch nach seinen Vorgaben.
Das zweite Script bestimmt die Richtung des Trendes.
