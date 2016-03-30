CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Skripte

Scripts of Trading Chaos - Skript für den MetaTrader 4

Iurii Tokman | German English Русский 中文 Español Português
Ansichten:
676
Rating:
(1)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Die Information wurde dem Buch "Trading Chaos" von Bill Williams entnommen.

Das erste Script bestimmt den Typ der Bar gemäss Bill's Theorie und benennt sie auch nach seinen Vorgaben.


Das zweite Script bestimmt die Richtung des Trendes.


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8438

Forecasting of Price Ranges Forecasting of Price Ranges

Der Indikator zeigt die Preisspanne der nächsten Bar.

Ein Regressions-Kanal auf Basis von Hoch- und Tief-Kursen Ein Regressions-Kanal auf Basis von Hoch- und Tief-Kursen

Dieser Indikator zeichnet einen Regressions-Kanal, der auf Hoch und Tief-Kursen basiert.

iTrend iTrend

Der iTrend Indikator bestimmt wo der Trend startet und wo er endet.

ZigZagEvgeTrofi ver. 1 ZigZagEvgeTrofi ver. 1

Der ZigZag Indikator wird verwendet.