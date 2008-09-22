CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Скрипты

Скрипты "Торгового Хаоса" - скрипт для MetaTrader 4

Iurii Tokman | Russian English 中文 Español Deutsch Português
Просмотров:
6183
Рейтинг:
(1)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Информация взята из книги "Торговый Хаос" Билл Вильямс.

Первый скрипт определяет тип бара согласно теории Билла и придуманными им же названий.

Анализ бара

Второй направление тренда.

Анализ тренда

e_RP_250 e_RP_250

Написан по моему заказу для работы с индикатором RPoint. Меняя параметры индикатора и советника пришел к этому варианту. При установке индикатора замените значение ReversPoint на 250.

Вариации на тему WPR Вариации на тему WPR

Небольшое семейство индикаторов

Прогнозирование ценовых диапазонов Прогнозирование ценовых диапазонов

Индикатор указывает на диапазон цен будущего бара.

Индикатор i-Regr H&L Индикатор i-Regr H&L

Индикатор строит Канал Регрессии по ценам High и Low...