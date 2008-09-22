Смотри, как бесплатно скачать роботов
Скрипты "Торгового Хаоса" - скрипт для MetaTrader 4
6183
e_RP_250
Написан по моему заказу для работы с индикатором RPoint. Меняя параметры индикатора и советника пришел к этому варианту. При установке индикатора замените значение ReversPoint на 250.Вариации на тему WPR
