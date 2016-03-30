Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Ich möchte dem Autor des i-Regr indicator Für eine prima Performance tanken. Ich zeige hier eine Modifizierung dieses Indikators.
Die grünen Linien sind die regressions-Linien: Die obere wird durch die Hoch-Kurse gezeichnet, Die untere durch die Tief-Kurse.
Der Indikator wird mit jeder neuen Bar neu gezeichnet.
Linear Regression...
Square Regression....
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8436
