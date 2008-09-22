CodeBaseРазделы
Индикатор i-Regr H&L - индикатор для MetaTrader 4

Хочу выразить благодарность автору индикатора i-Regr за блестящее решение. Выставляю его модификацию.

Зеленые линии - это линии регрессии: верхняя по ценам High и нижняя по ценам Low.

Данный индикатор перерисовывается с появлением нового бара.

Линейная регрессия...

i-Regr H&L

Квадратичная регрессия....

i-Regr H&L

