Индикатор i-Regr H&L - индикатор для MetaTrader 4
8937
Опубликован:
Обновлен:
Хочу выразить благодарность автору индикатора i-Regr за блестящее решение. Выставляю его модификацию.
Зеленые линии - это линии регрессии: верхняя по ценам High и нижняя по ценам Low.
Данный индикатор перерисовывается с появлением нового бара.
Линейная регрессия...
i-Regr H&L
Квадратичная регрессия....
i-Regr H&L
